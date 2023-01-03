Гашек считает, что НХЛ поддержала Россию, не заставив Овечкина убрать фото с Путиным

Экс-вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек высказался о поступке нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, не удалившего из своих социальных сетях фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

«Послушайте, он, наверное, думает, что это правильно. Это его свободное решение. Ни в коем случае нельзя заставлять его делать что-то, что противоречит его убеждениям. А вот мы должны делать то, что отвечает интересам демократии. Но НХЛ так не делает. Наоборот, своими действиями она поддерживает Россию», - сказал Гашек в интервью журналистам из Словакии.

Напомним, что ранее Гашек требовал, чтобы НХЛ не допустила игры российских хоккеистов в матчах «Нэшвила» и «Сан-Хосе», которые состоялись в Праге.

НХЛ не послушала экс-вратаря, потому что в этих встречах за «хищников» играл Яков Тренин, а за «акул» - Евгений Свечников.

Помимо НХЛ Гашек пишет письма с требованиями об отстранении россиян в АТР и WTA.