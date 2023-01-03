Кудашов: В КХЛ много команд, которые заявляют, что играют молодые хоккеисты, а их даже в заявке нет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат столичного дерби, в котором его команда уступила ЦСКА, а также заявил, что бело-голубые действительно задействуют молодых игроков в отличие от других клубов, у которых молодежь играет только на словах.

«Перед началом сезона мы говорили, что у нас молодая команда и есть много молодежи, которую мы будем развивать, и это не пустые слова. Потому что есть много команд в лиге, которые заявляют, что играют молодые игроки, а их даже в заявке нет. Мы с первого дня заявили, что мы будем растить свою молодежь и будем доверять ей. И мы стараемся этому следовать. Да, не всегда получается так быстро, как бы того хотелось, но это реальный процесс, и его раньше никак не сделаешь. Нужно время, чтобы игроки освоились и начали нести ответственность за результат», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев, которые вырвали победу в овертайме.

Одну из шайб в составе «Динамо» забросил 17-летний нападающий Игорь Чернышов.