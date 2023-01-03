Главный тренер ЦСКА объяснил гриппом отсутствие ряда игроков в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил, почему нападающие Максим Мамин, Максим Соркин, Михаил Григоренко и вратарь Адам Рейборн не сыграли в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:2 ОТ).

«Ребята готовились, но сегодня, к сожалению, не смогли выйти. Есть обстоятельство такое простое, как грипп. Приболели чуть», - сказал главный тренер ЦСКА пресс-службе клуба.

Армейцы с 63 очками идут третьими в турнирной таблице Западной конференции, где бело-голубые, набрав на три очка меньше, занимают пятое место.

ЦСКА 5 января примет «Сочи», «Динамо» на следующий день сыграет дома с «Куньлунью».