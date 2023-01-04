Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину», Шестеркин отразил 20 бросков

«Рейнджерс» на своей площадке оказались сильнее «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу ньюйоркцев.
В составе победителей отличились Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, К'Андре Миллер, Филип Хитил и Артемий Панарин. Российский нападающий Виталий Кравцов отдал результативную передачу. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23.
«Харрикейнз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Брента Бернса, Мартина Нечаса и Джейлена Чатфилда. Российский форвард Андрей Свечников сделал ассист. Голкипер Петр Кочетков совершил 26 сэйвов.
В следующем матче «Рейнджерс» отправятся в гости к «Монреалю», а «Каролина» примет дома «Нэшвилл». Оба противостояния состоятся 6 января.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Каролина» – 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Голы:
0:1 – Бернс (Слэвин, Штястны), 7:24
1:1 – Труба (Хитил, Кравцов), 16:26
1:2 – Нечас (Штястны, Свечников), 16:42
2:2 – Зибанежад (), 36:45
2:3 – Чэтфилд (Терявяйнен), 37:14
3:3 – Панарин (Фокс, Линдгрен), 41:36
4:3 – Миллер (Какко, Зибанежад), 50:27
5:3 – Хитил (Труба, Миллер), 58:57
Вратари: Шестеркин 20/23 – Кочетков 26/30.