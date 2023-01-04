Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в игре против «Баффало»

«Баффало» на выезде оказался сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Сейбрз».
В составе победителей хет-трик оформил Тейдж Томпсонк. Также по одному разу отличились Алекс Так и Тейдж Томпсон. Российский защитник Илья Любушкин отдал результативную передачу.
«Кэпиталз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Александра Овечкина (дважды), Ника Дауда и Сонни Милано. Российский нападающий Евгений Кузнецов сделал ассист.
В следующем матче «Баффало» примет дома «Миннесоту» (8 января), а «Вашингтон» отправится в гости к «Коламбусу» (6 января).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Баффало» – 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Так (Скиннер, Томпсон), 10:48
1:1 – Милано (Ирвин, Манта), 12:07
1:2 – Томпсон (Козенс, Далин), 17:29
1:3 – Томпсон (Любушкин, Так), 25:50
2:3 – Овечкин (Кузнецов), 36:46
3:3 – Дауд (Дженсен, Милано), 41:55
4:3 – Овечкин (Шири), 47:10
4:4 – Джост (Пауэр, Миттлстадт), 51:42
4:5 – Томпсон (Так), 63:00
Вратари: Кюмпер 24/29 – Луукконен 28/32.