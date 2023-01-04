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«Сент-Луис» победил «Торонто», Бучневич отличился результативной передачей

Встреча прошла на льду «Скотиабанк Арены».
04 января 2023 08:44

«Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Торонто» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей в основное время дубль оформил Брэндон Саад. Также по одному разу отличились Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Джош Ливо. Российский нападающий Павел Бучневич отдал результативную передачу.

«Мэйпл Лифс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Майкла Бантинга (дважды), Вильяма Нюландера, Остона Мэттьюса и Пьера Энгвалла. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 27 бросков из 32.

В следующем матче «Сент-Луис» отправится в гости к «Нью-Джерси», а «Торонто» примет дома «Сиэтл». Оба противостояния состоятся 6 января.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Сент-Луис» – 5:6 Б (1:2, 3:3, 1:0, 0:0, по буллитам – 2:3)
Голы:
0:1 – Саад (Парайко, Аччари), 4:52
0:2 – Шенн (Томас, Кайру), 13:01
1:2 – Энгвалл (Кемпф, Керфут), 17:28
1:3 – Кайру (Бучневич), 23:09
2:3 – В. Нюландер (Мэттьюс, Бантинг), 24:38
2:4 – Ливо (Аччари, Нейборс), 30:28
3:4 – Бантинг (Броди), 30:45
3:5 – Саад (Парайко, Шенн), 31:45
4:5 – Мэттьюс (Лильегрен, В. Нюландер), 34:37
5:5 – Бантинг (Марнер, В. Нюландер), 47:55
Вратари: Самсонов 27/32 – Биннингтон 20/25.

источник: «Советский спорт»
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«Сент-Луис» победил «Торонто», Бучневич отличился результативной передачей
Встреча прошла на льду «Скотиабанк Арены».
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