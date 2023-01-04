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24 отраженных броска Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Ванкувер»

Игра прошла на льду «Роджерс Арены».
04 января 2023 09:41

«Айлендерс» на выезде оказались сильнее «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «островитян».

В составе победителей дубль оформил Жан-Габриэль Пажо. Также по одному разу отличились Аату Рятю, Мэтью Барзал, Андерс Ли и Кейси Сизикас. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 24 броска из 26.

«Кэнакс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Бо Хорвата (дважды).

В следующем матче «Айлендерс» отправятся в гости к «Эдмонтону», а «Ванкувер» примет дома «Колорадо». Оба противостояния состоятся 6 января.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» – «Айлендерс» – 2:6 (1:0, 1:3, 0:3)
Голы:
1:0 – Хорват (Босер, Экман-Ларссон), 18:23
1:1 – Аату Рятю (Мартин, Джонстон), 22:26
1:2 – Пажо (Барзэл, Пулок), 32:56
1:3 – Барзэл (), 36:28
2:3 – Хорват (Хьюз, Миллер), 38:54
2:4 – Ли (Нелсон), 41:46
2:5 – Сизикас (Уозерспун, Барзэл), 49:44
2:6 – Пажо (Сизикас, Романов), 57:51
Вратари: Мартин 23/28 – Сорокин 24/26.

источник: «Советский спорт»
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