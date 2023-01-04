Овечкин - об игре с «Баффало»: Тяжелое поражение, хотя матч получился веселым

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий после поражения своей команды от «Баффало» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сегодня у нас многое получалось, у нас было много хороших моментов, несколько мы реализовали, но потерпели тяжелое поражение, хотя матч получился веселым», - приводит слова хоккеиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей хет-трик оформил Тейдж Томпсонк. Также по одному разу отличились Алекс Так и Тейдж Томпсон. Российский защитник Илья Любушкин отдал результативную передачу.

«Кэпиталз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Александра Овечкина (дважды), Ника Дауда и Сонни Милано. Российский нападающий Евгений Кузнецов сделал ассист.

В следующем матче «Баффало» примет дома «Миннесоту» (8 января), а «Вашингтон» отправится в гости к «Коламбусу» (6 января).