Панарин - о победе над «Каролиной»: Игра против этой команды всегда особенная

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:3).

«Конечно, мы стараемся выкладываться на 100 процентов в каждой игре, но игра против этой команды особенная», - приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в составе победителей отличились Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, К'Андре Миллер, Филип Хитил и Артемий Панарин. Российский нападающий Виталий Кравцов отдал результативную передачу. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23.

«Харрикейнз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Брента Бернса, Мартина Нечаса и Джейлена Чатфилда. Российский форвард Андрей Свечников сделал ассист. Голкипер Петр Кочетков совершил 26 сэйвов.

В следующем матче «Рейнджерс» отправятся в гости к «Монреалю», а «Каролина» примет дома «Нэшвилл». Оба противостояния состоятся 6 января.