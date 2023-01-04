СКА на выезде разгромил «Трактор» благодаря хет-трику Яшкина 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и СКА завершился со счетом 9:3 в пользу петербуржцев.

Отметим, что в составе домашней команды голами отметились Сергей Калинин (23-я минута), Никита Тертышный (34) и Владимир Ткачев (41). Гости ответили хет-триком Дмитрия Яшкина (10, 14, 44), по одной шайбе забросили Дамир Жафяров (15), Марат Хуснутдинов (21), Михаил Пашнин (28), Михаил Воробьев (38), Марат Хайруллин (49) и Никита Гусев (53).

Таким образом, подопечные Романа Ротенберга по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков после 47 игр. Команда Анвара Гатиятулина располагается на девятом месте на Востоке, имея в своем активе 44 очка.

Добавим, что 6 января СКА отправится в гости к «Салавату Юлаеву», в тот же день «Трактор» на своей домашней арене примет «Автомобилист».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:9 (0:3, 2:3, 1:3)

Голы:

0:1 – Яшкин (Жафяров, Ожиганов), 09:46

0:2 – Яшкин (Никишин, Гусев), 13:41 (бол.)

0:3 – Жафяров (Гусев, Никишин), 14:58 (бол.)

0:4 – Хуснутдинов (Фальковский), 20:37

1:4 – Калинин, 22:10

1:5 – Пашнин (Гусев, Глотов), 27:10

2:5 – Тертышный (Ткачев), 33:27

2:6 – Воробьев (Попугаев, Солянников), 37:15

3:6 – Ткачев (Шабанов), 40:46 (мен.)

3:7 – Яшкин (Глотов, Жафяров), 43:53

3:8 – Хайруллин (Фальковский, Никишин), 48:15

3:9 – Гусев (Хайруллин, Хуснутдинов), 52:46

Вратари: Мыльников - Подъяпольский