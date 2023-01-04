«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Локомотивом»

«Салават Юлаев» одержал победу в первом для себя матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в 2023 году. Встреча в Уфе с «Локомотивом» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда, которые одержали волевую победу.

Все три шайбы были заброшены в большинстве. Счет открыли гости за 20 секунд до конца первого периода, когда большинство реализовал Иван Чехович. Во втором периоде хозяева льда сравняли счет за 40 секунд до конца двадцатиминутки. Шайба на счету Михаила Науменкова. Победу в матче «Салавату Юлаеву» принес гол Александра Хмелевского на 47-й минуте встречи. Форвард «Локомотива» Сергей Андронов провел свой 700-й матч в КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 57 очков и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, у «Локомотива» 65 очков и второе место на Западе.

В следующем матче 6 декабря «Салават Юлаев» примет лидера Западной конференции петербургский СКА, а «Локомотив» в Магнитогорске сыграет против «Металлурга».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Локомотив» (Ярославль) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Чехович (Сергеев), 19:40 (бол.)

1:1 – Науменков (Шмелев, Хмелевский), 39:21

2:1 – Хмелевский (Дроздов, Кулемин), 46:40

Вратари: Ежов – Исаев.