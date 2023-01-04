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Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Трактором» в матче КХЛ

Красно-синие одержали победу над своим соперником со счетом 9:3. 
04 января 2023 18:03
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Трактором» (9:3).

Отметим, что в составе петербуржцев хет-триком отметился Дмитрий Яшкин, по одной шайбе забросили Дамир Жафяров, Марат Хуснутдинов, Михаил Пашнин, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Никита Гусев.

«С нашей стороны мы справились отлично. Все задачи, намеченные перед Новым годов, выполнили. Хочу похвалить игроков своей команды за самоотдачу. Необходимо развиваться дальше, мы много сегодня пропустили, будем работать над этим. Скажу спасибо фанатам и хоккеистам», – приводит слова Ротенберга клубная пресс-служба «Трактора».

Добавим, что в настоящий момент СКА занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков после 47 игр.

6 января СКА отправится в гости к «Салавату Юлаеву».

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