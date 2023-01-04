«Нефтехимик» в домашнем матче одолел московский «Спартак»

Хоккеисты «Нефтехимика» одержали домашнюю победу над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что за хозяев льда заброшенными шайбами отметились Евгений Кашников (37-я минута), Семен Кизимов (43) и Ансель Галимов (58). Гости ответили голами Максима Чудинова (46) и Шейна Принса (50).
Таким образом, команда Олега Леонтьева занимают десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка после 46 игр. Подопечные Игоря Гришина располагаются на седьмом месте на Западе, имея в своем активе 49 очков.
Добавим, что 6 января «Нефтехимик» сыграет дома с «Северсталью», а «Спартак» на выезде встретится с «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (0:0 1:0, 2:2)
Голы:
1:0 – Кашников, 36:32 (мен.)
2:0 – Кизимов (Шафигуллин), 42:51 (бол.)
2:1 – Чудинов, 45:00
2:2 – Принс (Ручкин, Хохлачев), 49:35
3:2 – Галимов (Шафигуллин), 57:48
Вратари: Судницин – Красиков