Дубль Войнова принес победу «Ак Барсу» над «Северсталью»

«Ак Барс» победил «Северсталь» в первом домашнем матче 2023 года в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу подопечным Зинутэлы Билялетдинова принес дубль Вячеслава Войнова, который сначала открыл счет на 39-й минуте, реализовав численное преимущество, а затем в овертайме забросил решающую шайбу. Первая шайба в матче была заброшена с подачи Вадима Шипачева, который набрал 850 очков в своей карьере в КХЛ.
У гостей большинство реализовал Робин Пресс.
«Ак Барс» набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблицы на Востоке, у «Северстали» 47 очков и восьмое место на Западе.
В следующей игре 6 января «Ак Барс» примет подмосковный «Витязь», а «Северсталь» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – «Северсталь» (Череповец) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Войнов (Шипачев, Радулов), 38:27 (бол.)
1:1 – Пресс (Гераськин, Суворов), 47:16 (бол).
2:1 – Войнов (Петров, Семенов), 64:03
Вратари: Билялов - Шугаев