Дубль Войнова принес победу «Ак Барсу» над «Северсталью»

«Ак Барс» победил «Северсталь» в первом домашнем матче 2023 года в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу подопечным Зинутэлы Билялетдинова принес дубль Вячеслава Войнова, который сначала открыл счет на 39-й минуте, реализовав численное преимущество, а затем в овертайме забросил решающую шайбу. Первая шайба в матче была заброшена с подачи Вадима Шипачева, который набрал 850 очков в своей карьере в КХЛ.

У гостей большинство реализовал Робин Пресс.

«Ак Барс» набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблицы на Востоке, у «Северстали» 47 очков и восьмое место на Западе.

В следующей игре 6 января «Ак Барс» примет подмосковный «Витязь», а «Северсталь» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Северсталь» (Череповец) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Войнов (Шипачев, Радулов), 38:27 (бол.)

1:1 – Пресс (Гераськин, Суворов), 47:16 (бол).

2:1 – Войнов (Петров, Семенов), 64:03

Вратари: Билялов - Шугаев