Тренер «Северстали» Разин: Много раз в сезоне на ровном месте упускаем игру

Главный тренер хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин считает, что психологический фактор мог оказать влияние на результат встречи с казанским «Ак Барсом».

«Играли хорошо, по многим показателям были лучше. Их минусов – хочется добавлять в плане психологии. Матчи не проигрывать, а выигрывать. Много игр в этом сезоне, когда на ровном месте упускаем игру», - отметил Разин в послематчевом комментарии, который приводит пресс-служба команды.

По мнению руководителя тренерского штаба, психологический фактор можно исправить со временем.

«Это победный дух, дух победителей. Он приходит с опытом, с победами. Всему свое время. Надо подождать. Нам нужна серия побед. В этом сезоне мы никак не можем выйти на такую серию. Ребята не могут почувствовать, зацепиться за этот фарт», - сказал Разин.

В среду «Северсталь» проиграла в Казани в овертайме «Ак Барсу» 1:2. «Северсталь» занимает восьмое место в Западной конференции.