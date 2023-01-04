Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о победе своей команды над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за нижнекамский клуб шайбы забросили Евгений Кашников (37-я минута), Семен Кизимов (43) и Ансель Галимов (58).

«После Нового года трудно возвращаться в игру с тем же настроем и формой. Нам достался серьезный соперник с хорошими исполнителями бросков. К счастью, нам удалось выдержать это давление и забросить хорошие шайбы. Смогли забить и в меньшинстве, в большинстве. Это не может не радовать. Было заметно, как мы хотим победить в этой встрече. Продолжаем работать», – приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ

Напомним, что в данный момент «Нефтехимик» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка после 46 игр.

6 января подопечные Леонтьева примут на своей домашней арене «Северсталь».