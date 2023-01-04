Тренер «Ак Барса» Билялетдинов: Как бы ни было сложно – ребята стараются

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов считает, что понимание со стороны игроков является главным в данный момент.

«Соперник был очень мобильным сегодня, переигрывал нас в скорости. Из-за этого откатывались рано, не успевали за шайбой. Главное, что мы выиграли, все остальное будет поправлять», - отметил Билялетдинов.

Тренер также заявил, что Воронков и Журавлев пропускали матч из-за болезни, а отсутствие Войнова в предыдущих матчах создавало трудности в большинстве.

«Любая победа дает уверенность. Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся, над чем надо работать. Как бы ни было нам сложно – ребята стараются. Я рад, что есть понимание со стороны игроков – это главное», - сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» набрал 53 очка в 46 играх и занимает седьмое место в Восточной конференции.