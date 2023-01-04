Сборная Латвии осталась в высшем дивизионе молодежного чемпионата мира

Сборная Латвии сохранила прописку в высшем дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею.

По регламенту турнира две худшие сборные по итогам группового этапа молодежного чемпионата мира играют серию до двух побед за сохранение места в элите.

Второй матч против сборной Австрии, проходивший в канадском Галифаксе, завершился со счетом 4:2 в пользу команды Латвии. В первом матче также одержали победу латвийские хоккеисты со счетом 5:2.

На молодежном чемпионате мира 2024 года сборную Австрии заменит команда Норвегии, которая не играла в высшем дивизионе с сезона 2013/14 года.

Турнир, изначально планировалось провести в Новосибирске и Омске, однако международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение первенства, перенеся его в Канаду.

В полуфиналах встретятся сборные США и Канады, а также сборные Чехии и Швеции. Турнир завершится 5 января.