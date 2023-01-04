World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гретцки о погоне Овечкина: Когда он приблизится к рекорду, я хочу быть на его матчах

Легендарный хоккеист вспомнил, как Горди Хоу посещал его матчи, когда тот побил его рекорд.
04 января 2023 23:48
автор: Александр Евграфов

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки заявил, что не сомневается в успехе Александра Овечкина в его погоне за рекордом.

«Думаю, что мы прошли определенную точку отсчета, и теперь вопрос рекорда – это когда он сможет его побить. Это здорово для хоккея, Овечкин великолепен для нашего вида спорта», - цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.

Также Гретцки отметил, что намерен посещать игры «Вашингтон Кэпиталз», когда Овечкин приблизится к рекорду.

«Это зависит от лиги, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать. Горди Хоу очень вдохновлял меня, он приезжал, когда я бил его рекорды. Было здорово, когда сыновья Хоу Марк и Марти следовали за Алексом, когда он приблизился к рекорду Горди. Сейчас я не планирую посещать каждую игру до 895-й шайбы, но когда он приблизится, то хотел бы быть там», - сказал Гретцки.

В настоящее время на счету Овечкина 808 шайб в НХЛ, он обошел по этому показателю Горди Хоу (802 шайбы), до рекорда Гретцки ему осталось 86 шайб.

Это интересно:
Гретцки о погоне Овечкина: Когда он приблизится к рекорду, я хочу быть на его матчах
Легендарный хоккеист вспомнил, как Горди Хоу посещал его матчи, когда тот побил его рекорд.
04.01.2023 23:48
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная Латвии осталась в высшем дивизионе молодежного чемпионата мира
В серии до двух побед команда Латвии обыграла австрийских хоккеистов.
04.01.2023 21:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер «Ак Барса» Билялетдинов: Как бы ни было сложно – ребята стараются
Наставник казанской команды отметил, что вся команда понимает главную цель на данный момент – выйти в плей-офф.
04.01.2023 21:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер «Нефтехимика» Леонтьев – о победе над «Спартаком»: Удалось выдержать давление
В матче КХЛ «волки» обыграли своего соперника со счетом 3:2.
04.01.2023 20:53
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Северстали» Разин: Много раз в сезоне на ровном месте упускаем игру
Тренер «Северстали» Разин: Много раз в сезоне на ровном месте упускаем игру
По мнению специалиста, хоккеисты его команды были лучше своих соперников в последних матчах по ряду показателей.
04.01.2023 20:44
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Войнова принес победу «Ак Барсу» над «Северсталью»
Нападающий казанцев Шипачев набрал 850 очко в КХЛ.
04.01.2023 19:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Нефтехимик» в домашнем матче одолел московский «Спартак»
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся в Нижнекамске.  
04.01.2023 19:24
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Трактором» в матче КХЛ
Красно-синие одержали победу над своим соперником со счетом 9:3. 
04.01.2023 18:03
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Локомотивом»
Все три шайбы в матче были заброшены в большинстве.
04.01.2023 16:58
Хоккей
автор: Александр Евграфов
СКА на выезде разгромил «Трактор» благодаря хет-трику Яшкина 
Матч КХЛ между хоккейными командами проходил в Челябинске.
04.01.2023 16:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика