Гретцки о погоне Овечкина: Когда он приблизится к рекорду, я хочу быть на его матчах

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки заявил, что не сомневается в успехе Александра Овечкина в его погоне за рекордом.

«Думаю, что мы прошли определенную точку отсчета, и теперь вопрос рекорда – это когда он сможет его побить. Это здорово для хоккея, Овечкин великолепен для нашего вида спорта», - цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.

Также Гретцки отметил, что намерен посещать игры «Вашингтон Кэпиталз», когда Овечкин приблизится к рекорду.

«Это зависит от лиги, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать. Горди Хоу очень вдохновлял меня, он приезжал, когда я бил его рекорды. Было здорово, когда сыновья Хоу Марк и Марти следовали за Алексом, когда он приблизился к рекорду Горди. Сейчас я не планирую посещать каждую игру до 895-й шайбы, но когда он приблизится, то хотел бы быть там», - сказал Гретцки.

В настоящее время на счету Овечкина 808 шайб в НХЛ, он обошел по этому показателю Горди Хоу (802 шайбы), до рекорда Гретцки ему осталось 86 шайб.