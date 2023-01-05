Сборная Канады обыграла США и вышла в финал МЧМ-2023

Сборная Канады оказалась сильнее национальной команды США в 1/2 финала молодежного чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Кленовых листьев».
В составе победителей дубль оформил Джошуа Руа. Также по одному разу отличились Коннор Бедард, Логан Стэнковен, Адам Фантилли и Брандт Кларк.
Звездно-полосатые ответили заброшенными шайбами в исполнении Логана Кули и Кенни Коннорса.
За победу в турнире Канада поборется с Чехией. Игра состоится 6 января. Бронзу разыграют США и Швеция (5 яянваря).
источник: «Советский спорт»