Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Тампу-Бэй», Кучеров сделал результативную передачу

«Миннесота» на своей площадке оказалась сильнее «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Уайлд».
В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов. Также по одному разу отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кален Эддисон и Сэм Стил.
«Лайтнинг» ответили заброшенной шайбой в исполнении Брейдена Пойнта, которому ассистировал Никита Кучеров.
В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Баффало» (8 января), а «Тампа-Бэй» сыграет на выезде с «Виннипегом» (7 января).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» – «Тампа-Бэй» – 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Эрикссон Эк (Фолиньо, Эддисон), 14:30
2:0 – Капризов (Эддисон, Болди), 27:09
3:0 – Эддисон (Болди, Хартман), 29:27
3:1 – Пойнт (Кучеров, Хэйгл), 33:37
4:1 – Стил (Сперджен), 35:35
5:1 – Капризов (), 57:57
Вратари: Густавссон 34/35, Флери – Б.Эллиотт 28/32.