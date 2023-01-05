Минское «Динамо» победило «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Счет открыли гости – отличился Ник Меркли на 39-й минуте, реализовав большинство. В третьем периоде хозяевам удалось сравнять счет благодаря шайбе Александра Горшкова. Победным для динамовцев оказался гол Вадима Мороза на 53-й минуте.
Минское «Динамо» набрало 47 очков и вышло на восьмое место в Западной конференции, опередив по дополнительным показателям «Северсталь». «Адмирал», набравший 55 очков занимает шестое место на Востоке.
Следующую игру бело-голубые проведут 7 января в Новосибирске против «Сибири», а днем позже «Адмирал» примет «Барыс».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Минск) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы:
0:1 – Меркли (Слунер, Козун), 38:37 (бол.)
1:1 – Горшков (Уильямс), 43:18
1:2 – Мороз (Пакетт, Душак), 52:44
Вратари: Серебряков - Колосов