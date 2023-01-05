«Амур» вырвал победу в серии буллитов у «Барыса»

Хоккеисты «Амура» победили астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3 в пользу «Амура».

Хозяева дважды вели в счете и дважды гости сравнивали счет. Вначале на 15-й минуте отличился Ян Дрозг. Затем Аркадий Шестаков восстановил равновесие. После команды обменялись шайбами. На гол Владислава Барулина «Барыс» ответил шайбой Дмитрия Шевченко. Меньше чем за четыре минуты гости повели, благодаря голу Линдена Вея, но Никита Гребенкин перевел матч в овертайм, который не выявил победителя. В серии буллитов точнее оказались Победная шайба на счету Станислава Бочарова.

«Амур» набрал 44 очка и покинул последнее место в Восточной конференции. У «Барыса» 46 очков и восьмое место там же.

6 января команды встретятся еще раз между собой в Хабаровске.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Барыс» (Астана) – 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Дрозг (Лихачев, Николишин), 14:28

1:1 – Шестаков (Луис, Петухов), 20:52

2:1 – Барулин (Кузнецов), 24:41

2:2 – Шевченко (Бракко), 37:25

2:3 – Вей (Бракко), 56:12

3:3 – Гребенкин (Ли, Вихарев), 58:06

4:3 – Бочаров (буллит)

Вратари: Калниньш – Гудачек