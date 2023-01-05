Тамбиев - об игре с «Динамо»: Есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий после поражения своей команды от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях, а не бросать по стеклам и разводить руками. Выходите и забивайте, чего тут жижу разводить?» - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи минское «Динамо» набрало 47 очков и вышло на восьмое место в Западной конференции, опередив по дополнительным показателям «Северсталь». «Адмирал», набравший 55 очков занимает шестое место на Востоке.

Следующую игру бело-голубые проведут 7 января в Новосибирске против «Сибири», а днем позже «Адмирал» примет «Барыс».