«Сибирь» обыграла «Авангард», прервав семиматчевую победную серию омичей

Хоккеисты «Сибири» победили «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Новосибирске завершились со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Отметим, что команды в четвертый раз встречались в этом сезоне в сибирском дерби, и теперь счет очных встреч вновь равный – 2:2.

В составе победителей отличились Александр Шаров, забросивший шайбу в меньшинстве (12-я минута), Владимир Бутузов (19) и Валентин Пьянов (59). Бутузов забросил свою шайбу после передачи Тэйлора Бека, который набрал 250-е очко в карьере в КХЛ.

У гостей шайба на счету Ивана Телегина (35).

«Сибирь» набрала 59 очков и вышла на четвертое место в Восточной конференции, вплотную приблизившись к идущему впереди «Авангарду», у которого 60 очков.

«Сибирь» 7 января примет минское «Динамо», а днем позже «Авангард» дома сыграет с лидером Восточной конференции «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Авангард» (Омск) – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Голы:

1:0 – Шаров (Пьянов, Ахияров), 11:03 (мен.)

2:0 – Бутузов (Бек), 18:51

2:1 – Телегин (Чистяков, Толчинский), 34:51

3:1 – Пьянов (Бутузов), 58:52 (в пустые ворота),

Вратари: Красоткин – Демченко