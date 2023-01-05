ЦСКА обыграл «Сочи», южане потерпели 18-е поражение кряду в КХЛ

Хоккеисты ЦСКА победили «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для «Сочи» это поражение стало 18-м подряд.

В составе победителей отличились Антон Слепышев (26-я минута) и Константин Окулов (60), набирающий очки пятую встречу подряд.

Вратарь армейцев Александр Шарыченков отразил 17 бросков в створ своих ворот и оформил вторую в сезоне и 14-ю в карьере «сухую» игру. Его сочинский визави Максим Третьяк отразил 49 бросков в створ своих ворот.

ЦСКА набрал 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи» 18 очков и 11-е, заключительное место в той же конференции.

Следующую игру ЦСКА проведет 8 января в Челябинске против «Трактора», а «Сочи» примет лидера Западной конференции – санкт-петербургский СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Сочи» - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Голы:

1:0 - Слепышев (Полтапов, Грудинин), 25:01

2:0 – Окулов (в пустые ворота), 59:52

Вратари: Шарыченков - Третьяк