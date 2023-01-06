Гол Овечкина и два паса Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус»

«Вашингтон» победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

Два голевых паса на счету Евгения Кузнецова, заброшенной шайбой отметился Александр Овечкин.

Теперь у капитана столичной команды 809 шайб за карьеру, до рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 85 шайб.

Всего за карьеру 37-летний нападающий набрал 1458 очков (809+649). По этому показателю он обошел финна Теему Селянне и вышел на чистое 16-е место в истории лиги. Следующим идет Стэн Микита, у которого 1467 (541+926) очков. Возглавляет список также Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков.

«Вашингтон» набрал 50 очков и занимает шестое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 24 очками замыкает ее таблицу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» - «Вашингтон» - 2:6 (1:0, 1:4, 0:2)

Голы:

1:0 – Годро (Бемстрем), 05:19

1:1 – Оши (Дженсен, Орлов), 21:51

1:2 – Обе-Кубель, 31:15

2:2 – Байрейтер (Боквист, Бемстрем), 32:59

2:3 – Фехервари (Строум, Алексеев), 37:20

2:4 – Хэтэуэй (Манта, Протас), 38:57

2:5 – Оши (Строум, Кузнецов), 46:41 (бол.)

2:6 – Овечкин (Строум, Кузнецов), 53:05 (бол.)