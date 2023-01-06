Сборная Канады в 20-й раз стала чемпионом молодежного чемпионата мира

Хоккеисты сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира победили сборную Чехии и в 20-й раз выиграли турнир, защитив титул чемпиона.

Встреча, состоявшаяся в канадском Галифаксе, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев первенства.

Канадцы повели в счете, сначала открыв его, а затем удвоив. Отличились Дилан Гюнтер (13-я минута) и Шейн Райт (25). В третьем периоде чешским хоккеистам за две минуты удалось сравнять счет стараниями Иржи Кулиха (53) и Якуба Коса (54).

Победу в овертайме канадцам принесла шайба, заброшенная Диланом Гюнтером (67).

Лучшим снайпером турнира стал канадец Коннор Бедард, на счету которого девять шайб в семи матчах. Он же сделал за турнир 14 голевых передач, став лучшим ассистентом и лучшим бомбардиром турнира. Канадец был признан самым ценным игроком и лучшим нападающим первенства.

В символическую сборную турнира помимо Бедарда вошли чехи Томаш Суханек (вратарь) Давид Иржичек, Иржи Кулих, швед Людвиг Янссон и американец Логан Кули.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение турнира, а также отстранила сборные России и Белоруссии от участия в нем.