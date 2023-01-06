Овечкин, Шестеркин, Свечников и Кучеров сыграют в матче всех звезд НХЛ

Шестеро российских хоккеистов вызваны для участия в матче всех звезд Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте лиги. По регламенту в матче всех звезд сыграют команды четырех дивизионов.

За команду Столичного дивизиона заявлены Александр Овечкин («Вашингтон»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс). Вместе с ними сыграют Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Джонни Гудро («Коламбус Блю Джекетс»), Кевин Хейз («Филадельфия Флайерз»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»), Брок Нельсон («Нью-Йорк Айлендерс»). Еще три игрока будут выбраны голосованием болельщиков, которое продлится до 17 января.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявлен в команде Атлантического дивизиона. Вместе с ним команду составят: Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Митч Марнер («Торонто Мейпл Лифс»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»), Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Тейдж Томпсон («Баффало Сейбрз»), Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»).

В состав команды Центрального дивизиона помимо нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова заявлен и форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, однако он получил травму и по сведению медицинского штаба «блюзменов» выбыл из строя минимум на четыре недели. Поэтому он может быть заменен. Команду Центрального дивизиона также составят: Клейтон Келлер («Аризона Койотис»), Сет Джонс («Чикаго Блэкхокс»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Джексон Робертсон («Даллас Старз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз») и Джос Моррисси («Виннипег Джетс»).

В составе Тихоокеанского дивизиона российских игроков нет. Команда состоит из следующих хоккеистов: Трой Терри («Анахайм Дакс»), Назем Кадри («Калгари Флэймз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс»), Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Логан Томпсон («Вегас Голден Найтс»).

Матч Звезд НХЛ пройдет в Санрайзе 3 и 4 февраля.