Три ассиста Бучневича помогли «Сент-Луису» выиграть у «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на выезде выиграли у «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Джерси завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал три голевые передачи, а Иван Барбашев отметился голом и результативным пасом.

«Сент-Луис» набрал 41 очко и занимает 10-е место в Западной конференции, у «Нью-Джерси» 51 очко и четвертое место в турнирной таблице на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» - «Сент-Луис» - 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы:

0:1 – Кайру (Бучневич, Томас). 11:47

1:1 – Хьюз (Сиверсион, Хаула), 23:51

2:1 – Хьюз (Татар), 28:47

2:2 – Барбашев (Саад, Фолк), 36:27

2:3 – Саад (Барбашев, Аччиари), 42:27

2:4 – Томас (Шенн, Бучневич), 49:53 (бол.)

3:4 – Хишир (Хэмилтон, Братт), 52:09 (бол.)

3:5 – Томас (Бучневич), 59:17 (в пустые ворота).