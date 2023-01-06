Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Колорадо»

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» дома победили действующих обладателей Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Гости первыми забросили две шайбы. Ход встречи переломил дубль Андрея Кузьменко, который во втором периоде за две минуты оформил дубль. Затем Брок Бесер и Джей Ти Миллер довели дело до победы. Также отличился Илья Михеев, на счету которого две результативные передачи.

«Ванкувер» с 37 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Колорадо» с 41 очком на 9-м месте там же, находясь вне зоны плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» - «Колорадо» - 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Рантанен (Макар, Лехконен), 19:00 (бол.)

0:2 – Жирар (Энглунд, Ньюхук), 21:49

1:2 – Кузьменко (Михеев, Экман-Ларссон), 33:15

2:2 – Кузьменко (Петтерсон, Бир), 35:14

3:2 – Бесер (Михеев, Хорват), 35:48

4:2 – Ти Миллер (Петтерссон, Экман-Ларссон), 58:24 (в пустые ворота)