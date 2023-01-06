Лидеры конференций НХЛ победили в своих матчах с одинаковым счетом

Лидеры конференций Национальной хоккейной лиги одержали победы в своих матчах с одинаковым счетом – 5:2.

Лидер Восточной конференции «Бостон Брюинз» победил на выезде «Лос-Анджелес Кингз» и набрал 62 очка, опережая «Каролину Харрикейнс» на 6 очков. Хоккеисты «Бостона» увеличили отрыв, благодаря тому, что «Каролина» уступила в своем матче «Нэшвил Предаторз». Голкипер «Нэшвилла» Сарос отразил 64 броска в створ своих ворот.

Лидер Западной конференции «Вегас Голден Найтс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», которому не помог и гол Сидни Кросби. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин не отметился результативными действиями. У «Вегаса» 56 очков и он на 4 очка опережает «Даллас Старз».