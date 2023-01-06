Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» - «Колорадо»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко признан первой звездой матча с «Колорадо Эвеланш».

На счету Кузьменко дубль, сделанный во втором периоде, который позволил «Ванкуверу» сравнять счет. Кузьменко провел на площадке 17 минут и 2 секунды, при этом более четырех минут в большинстве. За игру российский хоккеист сделал четыре броска по воротам и показатель полезности +1.

На счету Кузьменко 34 очка (17+17) в 37 матчах.

Второй звездой матча стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, который открыл счет в матче. Третьей звездой стал голкипер «Ванкувера» Коллин Делиа, который сделал 30 сэйвов.