«Амур» второй раз за два дня обыграл «Барыс» в КХЛ

Хоккеисты хабаровского «Амура» победили астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, которые выиграли второй матч за два дня у казахстанской команды.

Единственную шайбу на 18-й минуте забросил Сергей Дубакин. Вратарь «Амура» Евгений Аликин в четвертый раз в сезоне и в 17-й раз в карьере сыграл на ноль, отразив 37 бросков в створ ворот.

«Амур» набрал 46 очков и переместился на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Барыса» тоже 46 очков, но астанинская команда сохраняет место в зоне плей-офф за счет дополнительных показателей.

Следующую игру «Барыс» проведет в Владивостоке 8 января, где он встретится с «Адмиралом», «Амур» 11 января отправится в Нижнекамск на встречу с «Нефтехимиком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Барыс» (Астана) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол:

1:0 – Дубакин (Гребенкин, Дрозг), 17:08

Вратари: Аликин - Гудачек