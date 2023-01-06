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«Куньлунь» вновь не смог победить московское «Динамо» в КХЛ

Китайской команде ни разу в истории не удавалось обыграть бело-голубых.
06 января 2023 15:33
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты московского «Динамо» победили «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Динамовцы открыли счет на 22-й минуте матча, отличился Владислав Кодола, реализовавший большинство. На 53-й минуте бело-голубые удвоили преимущество стараниями Сергея Бойкова. Гости сократили отставание благодаря шайбе Томаша Юрчо на 56-й минуте, а за 15 секунд до конца основного времени сравняли счет. Отличился Джейк Челиос.

В овертайме победителя выявить не удалось, а в серии буллитов точнее оказались динамовцы. Победный буллит на счету Дмитрия Рашевского.

«Куньлунь Ред Стар» встречался с «Динамо» в истории КХЛ 10 раз, и все 10 раз сильнее оказывались динамовцы.

«Динамо» набрало 62 очка и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, опередив нижегородское «Торпедо». У «Куньлуня Ред Стар» 37 очков, команда занимает 10-е место на Западе, отставая на 10 очков от зоны плей-офф.

В следующей игре 8 января «Динамо» примет «Торпедо», а «Куньлунь» отправится в Череповец к «Северстали».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы:

1:0 – Кодола (Миронов), 21:22 (бол.)

2:0 – Лилья (Бойков, Мартынов), 52:18

2:1 – Юрчо (Спроул, Фу), 55:34

2:2 – Челиос (Ип, Локхарт), 59:45

3:2 – Рашевский (буллит)

Вратари: Волков - Джурусик

источник: «Советский спорт»
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