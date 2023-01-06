«Автомобилист» уступил «Трактору» в серии буллитов, потерпев свое восьмое поражение кряду

Хоккеисты «Трактора» одержали домашнюю победу над «Автомобилистом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе челябинцев шайбы забросили Никита Сошников (16-я минута), Антон Бурдасов (24) и Михаил Горюнов-Рольгизер (25). Гости ответили голами Кертиса Волка (6), Ника Эберта (58) и Брукса Мэйсека (60).

В серии буллитов победу команде Анвара Гатиятуллина принес Максим Шабанов.

Таким образом, «Автомобилист» потерпел свое восьмое поражение кряду. В данный момент подопечные Николая Заварухина по-прежнему лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 62 очка. В свою очередь «Трактор» идет десятым (46 очков).

8 января клуб из Екатеринбурга на выезде встретится с «Авангардом», а челябинцы в тот же день на своей площадке примут ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 3:1)

Голы:

0:1 – Волк (Широков), 05:35

1:1 – Сошников (Телегин, Тертышный), 15:25 (бол.)

2:1 – Бурдасов (Бывальцев), 23:25

3:1 – Горюнов-Рольгизер (Пулккинен, Блажиевский), 24:49

3:2 – Эберт (Широков, Кормье), 57:30

3:3 – Мэйсек (Волк, Эберт), 59:48

4:3 – Шабанов, 65:00 (бул.)