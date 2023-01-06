«Металлург» обыграл «Локомотив» и возглавил таблицу Восточной конференции 

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» оказались сильнее ярославского «Локомотива» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что за хозяев льда заброшенными шайбами отметились Алексей Маклюков (7-я минута), Андрей Чибисов (48) и Филипп Майе (51). Гости ответили дублем Андрея Сергеева (54, 57).
Таким образом, подопечные Ильи Воробьева вышли на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка после 47 игр. Команда Игоря Никитина занимает вторую строчку на Западе, имея в своем активе 65 очков.
Добавим, что 8 декабря «Металлург» примет на своей домашней арене «Салават Юлаев», в тот же день «Локомотив» сыграет дома с «Спартаком».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Голы:
1:0 – Маклюков (Коростелев, Карпов), 06:11
2:0 – Чибисов (Бурмистров, Яковлев), 47:12
3:0 – Майе (Голдобин, Коростелев), 50:14 (бол.)
3:1 – Сергеев (Чехович, Красковский), 53:55
3:2 – Сергеев (Полунин, Чехович), 56:27
Вратари: Кошечкин – Исаев