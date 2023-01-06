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«Салават Юлаев» крупно победил СКА в домашнем матче КХЛ

Встреча КХЛ между хоккейными командами проходила в Уфе.
06 января 2023 17:02
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и СКА завершился со счетом 5:1 в пользу уфимской команды.

Отметим, что в составе домашнего клуба голами отметились Иван Дроздов (14-я минута), Сергей Шмелев (24), Михаил Науменков (41), Данил Алалыкин (57) и Николай Кулемин (60). Единственный шайба гостей была заброшена усилиями Андрея Педана (55).

Таким образом, подопечные Романа Ротенберга по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 76 очков после 47 игр. Команда Виктора Козлова поднимается на четвертое место на Востоке, набрав 59 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Дроздов (Мухамадуллин, Шмелев), 13:34 (бол.)

2:0 – Шмелев (Кадейкин), 23:50

3:0 – Науменков (Коледов, Хмелевский), 27:10

3:1 – Педан (Глотов), 54:16

4:1 – Алалыкин (Хмелевский), 56:03

5:1 – Кулемин, 59:12

Вратари: Ежов - Подъяпольский

источник: «Советский спорт»
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