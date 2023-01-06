«Салават Юлаев» крупно победил СКА в домашнем матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и СКА завершился со счетом 5:1 в пользу уфимской команды.
Отметим, что в составе домашнего клуба голами отметились Иван Дроздов (14-я минута), Сергей Шмелев (24), Михаил Науменков (41), Данил Алалыкин (57) и Николай Кулемин (60). Единственный шайба гостей была заброшена усилиями Андрея Педана (55).
Таким образом, подопечные Романа Ротенберга по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 76 очков после 47 игр. Команда Виктора Козлова поднимается на четвертое место на Востоке, набрав 59 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
1:0 – Дроздов (Мухамадуллин, Шмелев), 13:34 (бол.)
2:0 – Шмелев (Кадейкин), 23:50
3:0 – Науменков (Коледов, Хмелевский), 27:10
3:1 – Педан (Глотов), 54:16
4:1 – Алалыкин (Хмелевский), 56:03
5:1 – Кулемин, 59:12
Вратари: Ежов - Подъяпольский