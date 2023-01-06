«Ак Барс» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ 

Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Отметим, что хозяева льда забросили шайбы усилиями Кирилла Панюкова (35-я минута) и Станислава Галиева (40).

Таким образом, подопечные Зинэтулы Билялетдинова набирают 55 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции после 47 проведенных игр. Команда Вячеслава Буцаева располагается на шестой строчке на Западе с 50 очками.

Добавим, что 9 января «Ак Барс» сыграет на выезде с «Сибирью», 8 января «Витязь» отправится в гости к «Нефтехимику».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Подольск) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Панюков (Юдин, Семенов), 34:04

2:0 – Галиев (Шипачев, Войнов), 39:14 (бол.)

Вратари: Билялов - Дорожко