Дубль Белевича помог «Торпедо» одолеть московский «Спартак»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Спартаком» завершился победой нижегородцев со счетом 5:2.
Отметим, что в составе домашней команды дублем отметился Андрей Белевич (19-я минута и 38), по одной шайбе забросили Михаил Орлов (16), Сергей Гончарук (23) и Владислав Фирстов (27). Гости ответили голами Данилы Квартального (24) и Германа Рубцова (38).
Таким образом, команда Игоря Ларионова поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка после 47 игр. Подопечные Игоря Гришина располагаются на седьмом месте на Западе, имея в своем активе 49 очков.
Добавим, 8 января «Торпедо» отправится в гости к московскому «Динамо», в тот же день «Спартак» сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 5:2 (2:0 3:2, 0:0)
Голы:
1:0 – Орлов (Виноградов, Веряев), 15:04
2:0 – Белевич (Гончарук), 18:45
3:0 – Гончарук, (Коваленко, Конюшков), 22:43 (бол.)
3:1 – Квартальнов, 23:55
4:1 – Фирстов (Ян, Летунов), 26:49
4:2 – Рубцов, (Верба, Кровяков), 37:00
5:2 – Белевич (Воронин, Федотов), 37:36
Вратари: Кульбаков – Красиков