Дубль Белевича помог «Торпедо» одолеть московский «Спартак»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Спартаком» завершился победой нижегородцев со счетом 5:2.

Отметим, что в составе домашней команды дублем отметился Андрей Белевич (19-я минута и 38), по одной шайбе забросили Михаил Орлов (16), Сергей Гончарук (23) и Владислав Фирстов (27). Гости ответили голами Данилы Квартального (24) и Германа Рубцова (38).

Таким образом, команда Игоря Ларионова поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка после 47 игр. Подопечные Игоря Гришина располагаются на седьмом месте на Западе, имея в своем активе 49 очков.

Добавим, 8 января «Торпедо» отправится в гости к московскому «Динамо», в тот же день «Спартак» сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 5:2 (2:0 3:2, 0:0)

Голы:

1:0 – Орлов (Виноградов, Веряев), 15:04

2:0 – Белевич (Гончарук), 18:45

3:0 – Гончарук, (Коваленко, Конюшков), 22:43 (бол.)

3:1 – Квартальнов, 23:55

4:1 – Фирстов (Ян, Летунов), 26:49

4:2 – Рубцов, (Верба, Кровяков), 37:00

5:2 – Белевич (Воронин, Федотов), 37:36

Вратари: Кульбаков – Красиков