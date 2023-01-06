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«Нефтехимик» вырвал победу у «Северстали» в домашнем матче КХЛ

Коллектив из Нижнекамска одержал победу над своим соперником со счетом 4:3.
06 января 2023 19:24
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Нефтехимика» оказались сильнее «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Нижнекамска.

Отметим, что в составе домашней команды голы забивали Михаил Назаров (3-я минута), Вячеслав Лещенко (22), Ансель Галимов (27) и Павел Порядин (59). Гости ответили заброшенными шайбами Даниила Вовченко (2), Дмитрия Моисеева (38) и Игоря Гераськина (48).

Таким образом, подопечные Олега Леонтьева набирают 45 очков и занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции после 47 проведенных встреч. Команда Андрея Разина располагается на девятой строчке на Западе, имея в своем активе 47 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Северсталь» (Череповец) – 4:3 (1:1 2:1, 1:1)

источник: «Советский спорт»
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