Ротенберг - о поражении от «Салавата»: Сегодня СКА подвели удаления, игровая дисциплина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после поражения от «Салавата Юлаева» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Петербургский клуб проиграл 4 из 6 последних матчей чемпионата. «Салават Юлаев», с победой! Отличная атмосфера была на арене. Я думаю, всем понравился такой яркий хоккей в исполнении команд. Сегодня нас подвели удаления, игровая дисциплина. Мы это обязательно разберем: практически всю игру играли в меньшинстве. В принципе, из десяти раз пропустили один гол. Могли сравнять, могли забить голы, но не реализовали свои моменты. Соперник очень хорошо оборонялся. Мы понимали, что будет такая сложная игра после Челябинска, где забили много голов и потратили много эмоций. Вчера это все собирали, хорошо «грузанули» команду — хорошо потренировались, чтобы все не расслаблялись. Учтем все эти моменты и идем вперед! У нас многие ребята возвращаются, поэтому в следующей игре ждем изменения в составе. Нам нужно вводить свежую кровь. За счет чего удалось вывести Михаила Воробьева на новый уровень в СКА? Миша — очень талантливый хоккеист, с хорошим игровым мышлением, который хорошо видит поляну. С прошлого года с ним была проделана большая работа. В прошлом сезоне он не проходил с нами предсезонку, где-то этой «физики» ему не хватило, а в этом — прошел. Физически он выглядит намного лучше. Мы играем в очень быстрый хоккей, поэтому здесь нужны ноги. Всем нашим тренерским нашим штабом проделана огромная работа. И Михаил, и мы, прекрасно понимаем, что можем вывести его на совершенно другой уровень», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.