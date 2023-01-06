Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:0).

Отметим, что в составе казанцев заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков и Станислав Галиев.

«Наше выступление можно назвать хорошим, был виден настрой ребят. Многое сделали правильно при атаке и защите. Отмечу отличную игру нашего голкипера, он не пропустил, это хороший показатель», – приводит слова Билялетдинова клубная пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что в данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков после 47 матчей.

9 января подопечные Билялетдинова отправятся в гости к «Сибири».