Главный тренер «Автомобилиста» высказался о проигрыше своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:3).

Отметим, что екатеринбуржцы уступили своему сопернику в серии буллитов.

«Мы хорошо начали, у нас были отличные отрезки в матче. Были моменты. Однако постоянно выходим скованными на первый период. Хочу сказать, что вижу как команда выкладывается. Результат обязан прийти», – приводит слова Заварухина клубная пресс-служба «Трактора».

Стоит отметить, что «Автомобилист» потерпел свое восьмое поражение кряду. В данный момент подопечные Николая Заварухина по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 62 очка.

8 января клуб из Екатеринбурга на выезде встретится с «Авангардом».