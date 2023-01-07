«Сибирь» вырвала победу у минского «Динамо» в овертайме 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и минским «Динамо» завершился со счетом 3:2 в пользу новосибирской команды.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе домашнего клуба голами отметились Егор Аланов (7-я минута) и Вячеслав Основин (42). Гости ответили заброшенными шайбами Дмитрия Соколова (23) и Романа Горбунова (49).

Победную точку в матче поставил защитник хозяев Илья Морозов (64).

Таким образом, команда Андрея Мартемьянова набрала 61 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Крейга Вудкрофта располагаются на восьмом месте на Западе, имея в своем активе 48 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Динамо» (Минск) – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Вратари: Красоткин - Колосов