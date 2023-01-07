Вудкрофт прокомментировал поражение минского «Динамо» от «Сибири» в матче КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с Сибирью (2:3).

Отметим, что встреча завершилась в овертайме после победной шайбы защитника новосибирцев Ильи Морозова.

«Мы противостояли сильному сопернику. Ребята продемонстрировали свои способности и отдали все силы в этом матче. Оба клуба прекрасно смотрелись на льду. Нам немного не повезло. Отмечу, насколько наша команда здорово проявила себя в этой гостевой встрече при тяжелых условиях», – приводит слова Вудкрофта клубная пресс-служба зубров.

Добавим, что команда Вудкрофта располагается на восьмом месте на Западе, имея в своем активе 48 очков.

11 января минское «Динамо» примет на своей домашней арене «Куньлунь».