Свечников о вызове на матч всех звезд НХЛ: Для меня это очень много значит

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал одним из шести российских хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги.

«Это захватывающе, немного нервничаю. Для меня это очень много значит поехать и быть несколько дней с этими лучшими ребятами в мире. Это будут веселые три дня. У вас не так много шансов попасть в это число, поэтому постараюсь получить как можно больше удовольствия», - цитирует Свечникова официальный сайт «Каролины».

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Санрайзе 3 и 4 февраля. В рамках матча состоятся три игры в формате «три на три», в которых примут участие команды, представляющие все дивизионы НХЛ. В составе четырех команд будут по девять игроков и два вратаря.