39 сейвов Шестеркина не помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Джерси завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

«Рейнджерс» вели по ходу встречи, но сначала упустили победу в основное время, а затем шайба Деймона Северсона принесла победу «дьяволам».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин второй раз в карьере сделал 20 сейвов за один период. Всего же россиянин отразил 39 бросков в створ своих ворот.

«Нью-Джерси» набрал 53 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции, следом идут «Рейнджерс» с 51 очком.