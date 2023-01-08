Хет-трик Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Каролину»

«Коламбус» на своей площадке оказался сильнее «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча после дополнительного времени завершилась со счетом 3:3, а по буллитам точнее были «Блю Джекетс».

В основное время у хозяев хет-трик оформил Кирилл Марченко.

«Харрикейнз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Макса Пачиоретти и Брэди Шея. Российский форвард Андрей Свечников сделал результативную передачу.

В следующем матче «Коламбус» отправится в гости к «Вашингтону» (9 января), а «Каролина» примет дома «Нью-Джерси» (11 января).