Шайбы Бучневича, Торопченко и Александрова не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Монреалем»

«Монреаль» на своей площадке оказался сильнее «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Канадиенс».
В составе победителей дубль оформил Йоэль Армиа. Также по одному разу отличились Кирби Дак, Коул Кофилд и Джонатан Друен. Российский форвард Евгений Дадонов сделал результативную передачу.
«Блюзмены» ответили заброшенными шайбами в исполнении Павла Бучневича, Алексея Торопченко и Никиты Александрова, в активе которого также ассист. Иван Барбашев записал отметился голевой передачей.
В следующем матче «Монреаль» примет дома «Сиэтл» (10 января), а «Сент-Луис» отправится на выезд к «Миннесоте» (9 января).
источник: «Советский спорт»